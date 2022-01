Fedez e Chiara Ferragni, anello nuziale sparito. E sui social... indiscrezioni rovinose: gossip-terremoto

Francesco Fredella 12 gennaio 2022 a

C'è un dettaglio che non sfugge ai fan dei Ferragnez: come mai la super coppia non indossa la fede nuziale? E poi: come mai, da qualche giorno, Fedez non mette like ai post Instagram della moglie Chiara Ferragni? Si tratta, per adesso, di due indizi che gli attentissimi fan della coppia hanno notato. E tutto, come sempre, fa tendenza fino a far schizzare su Twitter l’hashatag #Ferragnez. Ancora una volta. La domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno: "C'è aria di crisi tra loro?"

Fedez e Chiara, che hanno vissuto la quarantena social, sono nella loro casa milanese. Insieme. Nulla farebbe pensare ad una burrasca sentimentale, quindi potrebbe trattarsi solo di voci di corridoio e niente di più. Eppure quell'anello al dito Fedez non ce l'ha. Mistero. Nessuna spiegazione da parte dei due diretti interessati.

C'è, però, un precedente (come in ogni coppia che si rispetti): il litigio in barca, immortalato dai fotografi del rotocalco Chi. Alcuni mesi fa i due hanno avuto un furibondo litigio in barca. In alto mare. Poi tutto si è risolto nel migliore dei modi, si è trattato solo di qualche momento di tensione che i paparazzi di Alfonso Signorini hanno fotografato. Un vero scoop che, immediatamente, ha fatto il giro della Rete.

Per Chiara e Fedez, però, è un momento d'oro dal punto di vista lavorativo: la serie The Ferragnez sta andando fortissimo e sui social la coppia ha raggiunto l'apice della popolarità. Si tratta, in pratica, di un vero e proprio boom. Che di sicuro non è inaspettato. Ma... c'è maretta tra loro due?

