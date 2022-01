Taylor Mega, "ho perso la valigia". E in spiaggia ci va nuda: solo il perizoma, un topless da bollino rosso

12 gennaio 2022 a

Mentre a Milano aumentavano esponenzialmente i casi Covid Taylor Mega ha preso il primo volo per il Messico per concedersi qualche giorno di relax e fuggire dal gelo e dagli amici "positivi". Dalla spiaggia la bella e biondissima influencer ha allietato i suoi follower su Instagram con una serie di post ad altissimo tasso erotico. Eccola infatti in topless e perizoma mentre mostra il fondoschiena scolpita con il seno appena coperto dai lunghi capelli selvaggi o dalle mani.

"Per una settimana non ho più pensato al dramma che viviamo in Italia ora. È stato come tornare al periodo pre-Covid", ha confessato in una delle tante Stories. Peccato che abbia perso la valigia (anche se a vedere le foto probabilmente non ne aveva granché bisogno).

Tant'è. La sensualissima Taylor ha immortalato ogni angolo del suo corpo praticamente nudo e con espressioni e gesti ha ammiccato ai suoi fan che l'hanno ricambiata con un tripudio di cuoricini e di complimenti nei commenti. Poi come ogni vacanza, anche quella della influencer è finita. Taylor Mega è così tornata al freddo di Milano e nell'incubo dei contagi da Covid.

