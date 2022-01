Belen Rodriguez ci ricasca? Molto più di un sospetto: impensabile, come la beccano con De Martino

12 gennaio 2022 a

Non sarà un ritorno di fiamma, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riavvicinati. Dopo le voci su un Natale passato insieme, a far sognare i fan della coppia ci sono alcune foto. Gli scatti realizzati da Whoopsee mostrano i due insieme all'aeroporto di Milano Malpensa. De Martino sarebbe andato a prendere l'ex moglie, atterrata dopo una vacanza in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini.

Negli scatti si vede la modella argentina con il conduttore napoletano, nonché padre di suo figlio Santiago, allontanarsi dagli arrivi dell'aeroporto e andare via in auto. I due sorridono e parlano, come se oltre all'amicizia ci fosse qualcosa di più. Certo è che la Rodriguez sembra aver ufficialmente archiviato Antonino Spinalbese. Con il compagno e padre di Luna Marì, la crisi c'è stata eccome anche se non confermata.

Dopo la nascita della figlia i due sarebbero lasciati, motivo per il quale hanno trascorso il Natale distanti. Le motivazioni dell'allontanamento sono ancora un mistero e le foto di Belen e Stefano sollevano parecchi sospetti. Che sia un altro importante riavvicinamento? Chissà. La coppia ha già tentato una riconciliazione dopo il matrimonio e la separazione, ma si sa, non c'è due senza tre.

