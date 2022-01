Elisabetta Gregoraci su tutte le furie: "Mi fa vomitare". La voce su lei e Flavio Briatore

12 gennaio 2022 a

a

a

Nessun ritorno di fiamma. Lo dice chiaro e tondo, una volta per tutte, Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore smentisce le voci circolate sulla coppia, appena tornata da una vacanza insieme. "C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile... Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo".

"Tampinata per mesi". Esplode il gossip a Mediaset: il vip che ha perso la testa per Elisabetta Gregoraci

I due infatti sono spesso assieme per il bene del figlio Nathan Falco, e questa volta non è stata da meno. Non a caso, rivela la Gregoraci al settimanale Oggi, "a Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così". Tra i tanti rumors circolati sulla loro relazione, anche quella di un contratto che impedirebbe la showgirl di farsi fotografare con altri uomini.

"L'ho fatta fidanzare io con lui". Fabrizio Corona, bomba sporca su Elisabetta Gregoraci: fino a dove si spinge

"Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?". Per lei infatti c'è la fila di corteggiatori, molti dei quali le inviano lettere, fiori e cioccolatini: "Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé".

Ops, le è uscito un seno: disastro-sexy sotto all'albero di Natale, un'Elisabetta Gregoraci da morire | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.