Melissa Satta, intimo in pizzo nero e "mossa sbagliata"? Una foto vietata ai minori: si vede tutto

Mamma mia, Melissa Satta. L'incanto e la meraviglia viaggia direttamente sul suo profilo Instagram. Una singola foto, incandescente. A commento dello scatto, l'emoticon di una macchina fotografica. Punto e stop. Insomma, l'ex velina lascia intendere che l'immagine arriva dritta dritta dal set di uno shooting fotografico. Già, con queste temperature, con l'inverno che picchia duro, l'outfit non è adatto ad alcun luogo, se non a una spiaggia caraibica o, appunto, a un set.

Nella foto, che potete vedere qui in calce, Melissa Satta si mostra di profilo. Indossa soltanto l'intimo: slip neri e soprattutto un reggiseno di pizzo nero. Meravigliosa, sinuosa e provocante. E a rendere irresistibile la foto quelle trasparenze in corrispondenza del seno che, come dire, lasciano vedere tutto. O quasi.

