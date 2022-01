Justine Mattera, "voglio tornare a scuola": su la maglia e fuori il seno. La follia, alunna da bollino rosso

13 gennaio 2022 a

A volte ritornano. E questa volta a ritornare in grande stile e con la consueta e spintissima malizia è Justine Mattera. Già, perché la showgirl, 51 anni portati divinamente, regala a tutti i suoi seguaci su Instagram un ultima foto spettacolare e ad altissimo tasso erotico. "In realtà non mi dispiacerebbe tornare a scuola. Per me, era un posto sicuro. Ero una secchiona. Adoravo essere la prima della classe", scrive a corredo dello scatto.

E perché vorrebbe tornare a scuola? Presto detto: si mostra nella foto con il "tipico" look di una scolaretta. Ovviamente si scherza. Certo, la borsa rossa e gli occhiali ne fanno una scolaretta, ma da bollino rosso. Oltre agli shorts di jeans inguinali, infatti, Justine Mattera sfoggia una maglietta a righe aderente, ma soprattutto "strategicamente" sollevata per mettere in mostra il seno nudo. Incontenibile...

