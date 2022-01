Belen Rodriguez lo ha scaricato? Com'è ridotto Antonino Spinalbese: "Ogni giorno...", indiscrezioni drammatiche

13 gennaio 2022 a

Ufficiale, e lo è da tempo: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. Non sono più una coppia. Il crac solo sei mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì: la crisi insomma è iniziata dopo l'arrivo della piccolina. Una crisi di cui però non si conoscono i motivi: nessuno dei due, infatti, ne ha mai parlato pubblicamente. Ma le conferme sull'addio sono molteplici, insomma non ci sono dubbi.

E ora, ad aggiungere pepe alla vicenda, piovono le indiscrezioni rilanciate da Diva e Donna, secondo cui Spinalbese dopo la rottura sarebbe disperato. Il rotocalco infatti rivela che l'hairstylist, che dopo aver conosciuto Belen ha anche lasciato il suo lavoro, sarebbe ancora molto innamorato della showgirl argentina. E pronto a tutto per riconquistarla: ogni giorno, scrive Diva e Donna, scriverebbe una infinita quantità di messaggi alla sua ex.

Insomma, Antonino starebbe facendo di tutto per ottenere una seconda chance da Belen Rodriguez: sarebbe infatti stata lei a chiudere la relazione, anche se come detto i motivi restano oscuri. C'è anche chi ha parlato di un tradimento da parte di lui, ma anche su questo non ci sono conferme.

Nel frattempo, Belen è stata paparazzata insieme a Stefano De Martino, il suo ex marito con il quale ha avuto il primo figlio, Santiamo. Lui è infatti andato a prendere l'argentina all'aeroporto. E le foto hanno subito ri-scatenato il gossip: ritorno di fiamma? Chissà. E soprattutto chissà cosa ne pensa Spinalbese...

