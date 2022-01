Amadeus, la moglie Giovanna massacrata per le parole sul figlio? "Nessuno mi ha chiesto nulla"

Francesco Fredella 14 gennaio 2022 a

La polemica continua, sembrerebbe una bufera. Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus (che si sta preparando al Festival di Sanremo) finisce nella bufera per le parole sul figlio a Domenica In. Cosa è accaduto? A Domenica In, da Mara Venier, la Civitillo racconta che la sua carriera si sarebbe fermata quando ha iniziato la relazione con Amadeus. I due, lo ricordiamo, si sono conosciuti durante L’Eredità, lui era il conduttore e lei una delle ballerine: la scossa, insomma, non è mancata. La Civitillo spiega ancora di aver appeso le scarpette al chiodo perché a suo figlio José non piaceva vederla danzare.

Ma si tratta di una scelta ponderata e mai imposta da qualcuno. Ma sul web tutto questo scatena l'ennesima polemica inutile. Così, Giovanna Civitillo - dopo alcuni giorni - torna a difendersi su Instagram. E dice: “Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tanto meno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! Quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare. Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto!”.

Ma il commento, che mette le cose in chiaro, serve a poco: le polemiche continuano a ritmo serrato. Infatti, qualcuno degli utenti scrive: “Non bisogna farsi condizionare dai figli, perché se non balli è perché non vuole tuo figlio”. E poi: “Ha detto: ‘Mio figlio non mi permette di ballare’. Parole esatte. Riascoltate l’intervista”. Giovanna, però, dice anche di essersi spiegata male alcuni utenti sono dalla parte della moglie di Amadeus. “Fraintende chi cerca sempre di mettere zizzania. Io ho ascoltato la tua bellissima intervista e ho capito benissimo quello che hai detto”, si legge ancora.

