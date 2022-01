Madonna, "presa a botte". La foto-choc: com'è ridotta la sua coscia, scatti sconvolgenti (in autoreggenti)

14 gennaio 2022 a

Foto-choc, provocazioni da parte di Madonna, la regina del pop. "La vita mi ha presa a botte. Pensate che mi importi? Solo al diavolo gliene frega", scrive la cantante in calce a una serie di foto pubblicate su Instagram. Scatti espliciti, in cui mostra la sua coscia ferita, con pelle arrossata e un enorme livido.

Insomma, Madonna, 63 anni, sembra essersi fatta parecchio male. E mostra le ferite sui social, senza spiegare però cosa sia accaduto. I fan, spaventati, nei commenti chiedono: "Cosa è successo?", "Sei caduta dalla moto?", "Spero che tu ti senta presto meglio". Madonna, per mostrare il livido, sceglie un look che, come detto in premessa, è provocazione pura: un vestito Versace elegantissimo, autoreggenti nere, occhiali da sole e tacco a spillo. Insomma, il più classico degli "outfit casalinghi"...

