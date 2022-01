Jennifer Aniston, la avete mai vista senza trucco? Dopo la doccia, così: un "miracolo della natura"? | Guarda

14 gennaio 2022 a

Jennifer Aniston irriconoscibile. Negli ultimi due scatti pubblicati su Instagram l'attrice si mostra acqua e sapone, ma a renderla poco identificabile è il ciuffo di capelli davanti al volto. La 52enne ex moglie di Brad Pitt si fa immortalare appena uscita dalla doccia, con tanto di accappatoio e décolleté in vista. "Okay, umidità… andiamo" ha scritto ironicamente sotto gli scatti, quasi a far credere di non temere i suoi effetti.

Un post diventato in men che non si dica virale. "I capelli al naturale sono sexy", si legge tra i tanti commenti. E ancora: "Bellissima", "Fantastica". Insomma, per la Aniston truccata o struccata sono solo complimenti. In questi mesi l'attrice ha anche portato avanti la sua battaglia a favore del vaccino e contro il Covid. In un'intervista lei stessa ha ammesso: "Ho appena tagliato i ponti con diverse persone che si sono rifiutate di fare il vaccino anti-Covid o di dire se lo avevano fatto. È davvero un peccato".

Per lei il suo è "un obbligo morale e professionale a informare, perché non siamo tutti monitorati o ci sottoponiamo a test ogni singolo giorno". E anche se "ognuno ha diritto alla propria opinione, molte non sembrano basate su nient’altro che paura o propaganda". Parole che, questa volta, l'hanno resa oggetto di molte critiche.

