Elisabetta Canalis a a correre vestita così? Tutina troppo aderente e mossa sbagliata: occhio al seno...

Un tranquilla mattinata di fitness diventa ad alto tasso erotico se la protagonista è Elisabetta Canalis, La 43enne ex velina di Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia 20 anni fa (indubitabilmente, il tandem più amato nella storia del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci) delizia i suoi follower con foto e video su Instagram in cui mostra come tenersi in forma, tra stretching ed esercizi all'aria aperta.

A giudicare dalle sue linee perfette, la "maestra" ci sa fare eccome ed è da ascoltare e da prendere ad esempio. Inimitabile, invece, la sensualità con cui sfoggia la sua semplice mise ginnica durante la seduta di jogging mattutino in quel di Beverly Hills, che da anni (da quando ha sposato l'americano Brian Perri) è ormai la sua casa d'adozione: attillatissima e con "squarci tattici" che lasciano scoperte parte del seno e la pancia, di marmo più che piatta, con addominali letteralmente scolpiti.

Il risultato di anni e anni di pilates, boxe e kickboxing, una passione coltivata in Italia e proseguita negli Stati Uniti, da perfetta diva di Hollywood. A giudicare dai commenti, molti fan più che al workout e alle dritte per modellare il corpo sembrano però interessati ad esprimere alla Canalis l'ammirazione per la sua bellezza. Come dare loro torto.

