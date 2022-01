Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, crisi confermata? Foto inequivocabili, come è stata beccata lei

14 gennaio 2022 a

a

a

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi mostrano la conduttrice in vacanza in Alto Adige con le due figlie, Sole e Celeste. Nelle foto, però, prevalgono più sguardi imbronciati e musi lunghi che sorrisi e spensieratezza. E di Trussardi neanche l'ombra. Ecco perché queste immagini sono diventate il nuovo pretesto per rilanciare il gossip sulla rottura.

Michelle Hunziker e Tomaso, "la favola traballa", Voci esplosive: in crisi. "Pare che..."

Stando al magazine Diva e Donna, inoltre, Michelle e Tomaso vivrebbero ormai da qualche mese in case separate. Lei dovrebbe essere a Milano con le bimbe, lui a Bergamo. Qualche tempo fa, tra l'altro, la showgirl svizzera aveva detto: "Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri". Alla rivista Chi, invece, ha spiegato: "Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros Ramazzotti l’abbiamo realizzato".

Qui le foto di Michelle Hunziker in montagna con le figlie

Michelle Hunziker senza mutande e reggiseno: "Ma si può?", vacanza dai risvolti piccanti

Negli scatti dei paparazzi, però, la Hunziker - scrive Oggi - "appare buia e pensierosa...La (possibile) spiegazione è dietro l’angolo: pare che le manchi proprio il marito Tomaso. Voci di crisi? Quelle ogni tanto tornano, ma nei fatti lui l’ha accompagnata con Sole e Celeste e poi è tornato per il Capodanno". Con lei c’era Serena Autieri, sua grande amica.

"In bilico le mie certezze". Il pessimo Natale di Aurora Ramazzotti: il grido d'aiuto a poche ore dal cenone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.