Belen Rodriguez e i "rapporti a tre". L'insinuazione: chi sono i due uomini del triangolo a luci rosse

Giacomo Urtis ha lanciato la bomba quando ha lasciato intendere di essere stato con Fabrizio Corona. Ora Nina Moric, ex moglie del re dei paparazzi, in una intervista a Dagospia ha smentito di aver avuto una liaison a tre e ha tirato in ballo invece Belen Rodriguez, che all'epoca era fidanzata con Corona: "Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen".

Quindi la domanda diretta di Dago: ha mai avuto rapporti intimi con l’ex marito e Urtis, contemporaneamente? L'ex modella nega: "Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…". Resta quindi un interrogativo: perché il gieffino ha raccontato questa storia?

“Finché siamo stati insieme Fabrizio neanche lo conosceva Urtis", prosegue la ex modella croata. "Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen". Quindi, conclude, non posso essere io la donna del triangolo".

Per il momento Belen Rodriguez, già al centro delle cronache rosa per la rottura con Antonino Spinalbese e il sospetto riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino, preferisce non commentare.

