Angela da Mondello, Covid in casa: "Il maledetto è arrivato", un dramma privato

Sono lontani i tempi in cui in spiaggia urlava: “Non ce n’è Coviddi” davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque. Adesso Angela da Mondello il virus ce l’ha in casa: è stata lei stessa a informare i suoi seguaci sui social. "Anche da noi è arrivato questo maledetto. Ora vi dico vacciniamoci”, ha scritto in una storia Instagram, rivolgendo un appello ben preciso ai suoi quasi 120mila follower.

In molti, però, le hanno lasciato commenti negativi. Qualcuno le ha scritto "ben ti sta", qualcun altro invece: “Peccato che non sia tu". A risultare positivo al virus infatti sarebbe stato il padre, non lei direttamente. Il chiarimento è arrivato dopo la sua intervista con Palermo Today: “Ho fatto la terza dose ieri, anche se abitiamo nello stesso palazzo il Covid lo ha preso mio padre”.

A stretto giro è arrivata la replica piccata ai commenti ricevuti: "Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria".

