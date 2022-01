Fabrizio Corona, brutto incidente sull'autostrada del Sole: come sta adesso

15 gennaio 2022 a

Disavventura per Fabrizio Corona, che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada del Sole, all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Fortunatamente – fa sapere il Resto del Carlino – l’ex re dei paparazzi non ha riportato lesioni. Illesi pure gli altri passeggeri e il conducente della seconda auto coinvolta nello scontro.

Stando ad alcune indiscrezioni, riportate dal quotidiano bolognese, Corona – che non era alla guida del mezzo – stava viaggiando verso Milano quando si è scontrato lateralmente e in maniera violenta con un’altra vettura. Pare che fosse all'altezza del chilometro 176. Dopo aver lanciato l’allarme, sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti gli agenti della polizia stradale di Modena Nord, che hanno deviato la circolazione - creando qualche rallentamento inevitabile - per mettere i mezzi in sicurezza.

Infine, fatti tutti i rilievi necessari, la situazione è stata ripristinata e l’ex re dei paparazzi si è rimesso in viaggio insieme alle altre persone che erano con lui nella stessa macchina. Allo stesso modo, si sono rimesse in viaggio anche tutte le altre persone coinvolte nell'incidente. Ora, comunque, dinamiche e responsabilità sono ancora in fase di accertamento. Il nome in Corona, inoltre, in questi giorni è stato al centro del gossip per essere stato citato da Giacomo Urtis, all’interno della casa del GfVip: il chirurgo avrebbe rivelato di aver avuto un flirt proprio con Corona.

