Striscia la notizia, Salma Hayek sul red carpet "vestita" così: si gira, il décolleté esplode

Follie da Golden Globes. E Striscia la notizia dedica la sua rubrica "Moda caustica" alla esplosiva Salma Hayek, diva "tascabile" messicana che ha conquistato Hollywood anche grazie alle sue misure "generose". E la splendida 55enne ci gioca con grande autoironia. Un esempio? L'apparizione al gran gala losangelino che ha lasciato tutti di stucco, scatenando letteralmente le macchine fotografiche dei paparazzi dietro le transenne. E a qualcuno sarà venuto, immaginiamo, persino qualche brivido.

Salma Hayek, il décolleté "esplode": guarda il video di Striscia la notizia

La Hayek, candidata al premio Oscar come miglior attrice protagonista per la sua indimenticabile interpretazione in Frida, nel 2003, e diventata famosissima anche per un incendiario balletto col pitone nel cult horror Dal tramonto all'alba, sfila con gonna bianca attillatissima (e spacco tattico) ma soprattutto con un top da censura, che le fa meritare il premio di Striscia "Punto e croce al merito".

"Ma come l'hanno vestita? - chiede allibito Ezio Greggio, che conduce il tg satirico di Canale 5 in coppia con Enzo Iacchetti - Chi le ha confezionato l'abito ha risparmiato sulla stoffa e ora le rischia di uscire tutto il décolleté. Insomma, la scollatura dell'attrice è generosa, lo stilista molto meno". Avaro di stoffa, forse, ma di sicuro altruista: gli spettatori avranno gradito.

