Belen Rodriguez, "due tet***e e un c***o"? Ultimi, clamorosi sviluppi: pare che ora...

Dal "tet*** e c***o" alla tenera amicizia. Belen Rodriguez sembra aver dimenticato la sprezzante definizione che di lei diede qualche tempo fa Michele Morrone, "In una donna cerco qualcosa di più di un paio di tet***e e un c***o", aveva detto l'attore di 365, senza troppo tatto, riferendosi a un possibile flirt con la Rodriguez. Poi la paparazzata del sito di gossip Whoopsee, in un ristorante milanese, mano nella mano, aveva fatto pensare a tutti alla nascita di una relazione. Si era parlato però solo di un "chiarimento", proprio a proposito di quelle parole, e di nuovi impegni professionali insieme. Beh, a giudicare dagli ultimi sviluppi quel chiarimento sembra andato a buon fine.

Proprio Belen, nelle sue Stories su Instagram, ha dedicato un pensiero al belloccio attore condividendo alcune clip del suo ultimo film L'ultimo giorno del toro, complimentandosi con lui: "Bravissimo amico mio". Quella parola, "amico", sembra spegnere ogni entusiasmo in chi sperava nella nascita di una coppia, ma al tempo stesso alimenta i dubbi degli inguaribili pettegoli. Indubbiamente, un grosso avvicinamento tra i due è avvenuto, e chissà che da cosa non possa nascere cosa.

D'altronde, sono entrambi single anche se a Belen viene accostato un uomo diverso alla settimana. Finita la storia con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì solo la scorsa estate, la Rodriguez è stata pizzicata con il connazionale Lavezzi, ex Napoli e Psg, e con l'ex marito Stefano De Martino in aeroporto, a pochi giorni di distanza. E il gossip si è scatenato.

