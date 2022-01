Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi, bomba Dandolo: "In pochi ne parlano, ma..."

17 gennaio 2022 a

a

a

La crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è ufficiosa, e nessuno della coppia ha ovviamente confermato le voci che da giorni li rincorrono. Ma ci pensa Alberto Dandolo, esperto di gossip di Dagospia, a fornire ulteriori dettagli in quella che si candida già, solo a gennaio, a diventare il gossip rosa del prossimo anno. Questo perché la showgirl svizzera e l'ereditiere erano fino a poco tempo fa un binomio indissolubile e saldissimo, non solo sui social.

"Bast***o". Michelle Hunziker sconvolta sul palco: ad All Together now la conduttrice in lacrime

"Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?", domanda malizioso e sibillino Dandolo, che poi aggiunge: "In pochi ne parlano e in meno ne scrivono". Insomma, il mistero si infittisce. Ma i "poteri forti", a differenza di politica ed economia, qua c'azzeccano poco o nulla. C'entra, semmai, la sorpresa per una crisi non annunciata. E dunque tutti gli esperti di gossip vogliono andarci con i piedi di piombo. "I soliti pettegoli - conclude sempre Dandolo - sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?". Ai posteri (e ai settimanali di gossip) l'ardua sentenza.

Michelle Hunziker senza mutande e reggiseno: "Ma si può?", vacanza dai risvolti piccanti

Altro tema "caldo" è il triangolo erotico che vede al vertice Fabrizio Corona. Gli altri protagonisti? Forse Giacomo Urtis, che tra il serio e il faceto ne ha parlato al Grande Fratello Vip, Nina Moric (che ha smentito) e la silente Belen Rodriguez. "Vagina Moric - commenta caustico Dandolo - che lei con Furbizio Corona non ha mai avuto rapporti erotici a tre. Infatti a Milano ancora si ricordano alcune notti di tanti anni fa assai porcine dell'ex re dei paparazzi vissute in numero dispari in cui la Moric non era certo tra le partecipanti. I protagonisti? Furbizio, un suo (ormai ex) amico e una scio-girl ai tempi emergente. Chi mai saranno?". Bel rebus, non c'è che dire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.