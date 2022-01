Aurora Ramazzotti "intubata e ricoverata". Orrore senza precedenti, gira una foto agghiacciante

17 gennaio 2022 a

"Intubata e ricoverata". Arriva a questo l'orrore su Aurora Ramazzotti in Rete. E la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, su Instagram, stigmatizza il livello delle fake news che sono comparse negli ultimi giorni, parlando espressamente di "articoli di m***a".

In un pezzo, si parlava della ragazza "ricoverata d'urgenza in ospedale" e "intubata". A corredo dell'articolo, una foto di Aurora e mamma Michelle in lacrime a un funerale. La Ramazzotti aveva sbottato su Instagram parlando di "decadenza totale". Poi sono comparsi altri articoli dello stesso livello e tenore, con anzi uno scatto in avanti di cattivo gusto agghiacciante: in alcuni fotomontaggi, Aurora compariva con un ospedale sullo sfondo, a dare credito dunque alla tesi del ricovero d'urgenza totalmente inventata.

"Oggi abbiamo raggiunto un livello successivo", ha stigmatizzato il tutto la figlia di Hunziker e Ramazzotti, contestando la strumentalizzazione e l'accostamento tendenzioso di titoli e fotografie. "Riprendono la mia frase virgolettando ma comunque utilizzando lo stesso clikbait per raccontare del mio sfogo di ieri. Peccato che per farlo abbiano montato la mia faccia su una stanza di ospedale", denuncia ancora la 25enne, che raramente si era esposta dando visibilità ad articoli di questo tipo.

Ma quando in ballo c'è la salute, lo sfogo è più che comprensibile e il fatto che Aurora avesse avuto veramente dei problemi di salute, ma a 17 anni, non fa che aumentare il disappunto della stessa. "A voi i commenti". è la sua laconica conclusione.

