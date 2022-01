Alyx Star, la regina "estrema" dei film a luci rosse: per cosa è famosa. "Il sesso? Nella vita reale..."

17 gennaio 2022 a

Alyx Star, 23 anni, reginetta dei film a luci rosse, ha un ambizioso progetto: "Io a 30 anni me ne vado in pensione" in Costa Rica. Riporta Dagospia che Alyx, che è entrata nel mondo hard due anni fa, prima che scoppiasse la pandemia, ha girato 60 scene, in gran parte lesbiche, perché la ragazza è bisex e nella vita reale fidanzata con una donna.

Nata a San Francisco, a 16 anni ha lasciato i genitori e si è messa a lavorare mantenendosi da sola, in Oregon, come barista e baby sitter. Ha chiesto l’emancipazione legale dalla sua famiglia, non perché con essa non andasse d’accordo, ma per avere il potere legale di una maggiorenne per mettersi a lavorare prima come gestore di un bar, in seguito come amministratrice di condominio. Ma il suo corpo in rete, sui social, un corpo naturale e giunonico - è alta quasi 1 metro e 80 per 67 chili - quei seni generosi, hanno attirato l'attenzione di alcuni agenti a luci rosse.

Così dopo un iniziale rifiuto, Alyx, a 21 anni, ha cambiato idea e ha deciso di entrare nel mondo del porno. Ora vuole lavorarci altri sette anni e guadagnare abbastanza per mollare tutto e godersi la vita in Costa Rica.

