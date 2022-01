Elettra Lamborghini, auto di famiglia? Non proprio, sconcertante: ecco con che vettura va in giro

17 gennaio 2022 a

a

a

Pur chiamandosi Elettra Lamborghini, l'ereditiera più famosa d'Italia non ha mai avuto una grande passione per i motori. E infatti, nonostante l’azienda di famiglia, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e la bellezza dei modelli, Elettra ha preferito dedicarsi ad altro, intraprendendo la carriera dello spettacolo e arrivando persino a partecipare al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini? "La prima italiana di sempre a...": l'impensabile trionfo dell'ereditiera

L'ereditiera, nipote di Ferruccio, il fondatore della casa automobilistica Lamborghini, è molto seguita sui social e ha iniziato la sua carriera nello spettacolo pochi anni fa, esibendosi in alcuni locali di Milano. La sua prima apparizione televisiva, invece, risale al 2015, quando fu ospite dello show televisivo Chiambretti Night. Guardando il suo cognome, si potrebbe pensare che la cantante vada in giro con le automobili prodotte dall’azienda di famiglia. E invece no.

"Vi auguro tanta fi***". Elettra Lamborghini, follia da bollino rosso: dedica con seno che esplode

Pare, infatti, che la sua auto preferita sia la Jaguar E-Pace, dal colore rosa acceso. Si tratta di una macchina piuttosto appariscente, che non passa inosservata per le strade. La E-Pace, inoltre, non è neanche una macchina troppo costosa, visto che è disponibile a partire dai 46 mila euro nel modello base. Il modello scelto dall'ereditiera è lungo 4 metri e 395 centimetri e ha una velocità massima che supera di gran lunga i 200 km/h. Il cambio è automatico.

"Quando mi vedete potete inginocchiarvi o inchinarvi": spietata Elettra Lamborghini, chi vuole ai suoi piedi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.