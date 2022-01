Belen Rodriguez, "adesso che la mamma...": la frase con cui cancella Antonino, una umiliante pietra tombale

Francesco Fredella 17 gennaio 2022 a

Il triangolo no. Belen non l'ha mai considerato. Ed ora, dopo le fibrillazioni con Antonino (da cui ha avuto una figlia), sembra che sia tornato in scena Stefano De Martino, suo ex marito. I due, lo ricordiamo, si sono visti in aeroporto. Lui è andato a prenderla, nulla di più. Le foto, però, hanno fatto il giro della rete. La Rodriguez sembra essere ufficialmente single. Adesso, però, Belen rompe il silenzio e parla della rottura ufficiale con Antonino. In una Ig stories la showgirl argentina scherza con Santiago, che sembra voler fare lo chef. La Rodriguez dice: “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”.

E la notizia viene subito spalmata ovunque. Per davvero potrebbe essere uno scoop: da tempo si attende un chiarimento sulla situazione sentimentale della Rodriguez, che adesso finalmente arriva. All'improvviso. Intanto, dopo le ultime foto di De Martino all'aeroporto si rincorrono voci sul loro riavvicinamento. Sarebbe una storia già vista, Stefano e Belen (non dimentichiamolo) sono stati sposati e poi si sono lasciati. Ma si sono riavvicinati cavalcando l'onda del gossip. Adesso cosa accadrà? Ci troviamo di fronte ad un nuovo capitolo?

Condizionale d'obbligo, ma la storia d'amore più gossipata degli ultimi dieci anni potrebbe tornare alla ribalta. "Il resto lo scopriremo solo vivendo", come recita il testo di una canzone di Lucio Battisti. Appunto, nel giro di poche ore Belen potrebbe tornare sui social e spiegare quello che accade in casa e nel suo cuore.

