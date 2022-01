Naike Rivelli prende appunti completamente nuda: si siede e... una foto vietatissima ai minori

17 gennaio 2022 a

Naike Rivelli stupisce ancora. In un video social, la figlia di Ornella Muti si mostra completamente nuda. Seduta sulla sedia di un camerino e impegnata a prendere appunti, nella foto Naike scrive: "Siccome non posso far vedere la prova costumi, non la faccio vedere". E infatti la promessa è stata mantenuta, dato che si fa fotografare senza veli fatta eccezione per un paio di décolleté dal tacco altissimo.

Eppure le provocazioni fanno parte solo di Instagram: "Nella vita privata è quasi una suora" aveva detto sua madre al Corriere della Sera. "Non è una di quelle influencer che sta su Instagram con la bocca gonfia a far vedere il c***o. Porta avanti le sue battaglie per l'ambiente e per le donne", ha detto la Muti per poi confessare: "Adesso si sta occupando della mia serata a Sanremo e sta cercando solo prodotti ecosostenibili, dagli occhiali alle scarpe, ai gioielli".

L'attrice affiancherà per una sera Amadeus nello storico appuntamento musicale in onda su Rai1. Oltre alla Muti il Festival vedrà la presenza sul palco di Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Insomma, anche quest'anno le serate promettono grandi sorprese e, perché no, nuove polemiche.

