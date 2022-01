Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "un anno e mezzo fa": indiscrezioni drammatiche, la vera ragione per cui hanno rotto

19 gennaio 2022 a

a

a

Dopo una storia durata dieci anni e vissuta sotto i riflettori, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si dicono addio: la separazione è ufficiale e confermata da uno scarno comunicato stampa. I due, che si erano sposati nel 2014, prenderanno strade differenti. Le due figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, continueranno a vivere con la madre.

Hunziker e Trussardi, "la crisi iniziata durante il lockdown". Un gossip esplosivo: "I nuovi interessi di Michelle..."

Ma cosa è successo? Perché i due si sono lasciati? Qualche indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, che dà conto dei loro caratteri "forti e a tratti divergenti", che però fino ad ora avevano sempre trovato un equilibrio, una mediazione. "Tutto questo - riprende il Corsera - fino ad almeno un anno e mezzo fa, quando pare che i due siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie".

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, altro dramma dopo la separazione: la scelta delle figlie Sole e Celeste

E ancora, il quotidiano di via Solferino aggiunge che "alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni". E così, in un periodo in cui la distanza diventava più profonda, la Hunziker ha iniziato a coltivare nuove passioni, per esempio le arti marziali. Mentre Tomaso passava sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley. Una lontananza che è sfociata nelle recenti vacanze natalizie, trascorse da separati, e ora nella rottura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.