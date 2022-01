Rihanna, foto estreme: calze a rete, tacco a spillo, corpetto aperto e niente intimo. Si vede tutto

19 gennaio 2022 a

Cose da pazzi. Cose da Rihanna, che viaggiano sul suo seguitissimo profilo Instagram. Si parla delle ultime foto postate dalla regina del pop, gli scatti dati in pasto ai suoi 117 milioni di seguaci. Immagini da censura, ad altissimo tasso erotico.

Rihanna umilia la sua guardia del corpo in mondovisione: cosa gli urla Andrea Tempestini

"Il giorno di San Valentino è per me... ma voi potete guardare", scrive a corredo del post. E dunque ecco gli scatti in lingerie bordeaux, e un corpetto in tinta che, di fatto, la lascia completamente nuda, o quasi. A completare il quadro, scarpe con tacco a spillo che la rendono assolutamente irresistibili: da Rihanna tre foto, che potete vedere qui sotto, assolutamente pazzesche.

