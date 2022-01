Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "cos'è accaduto durante il lockdown: in quella casa...". L'episodio che ha distrutto la coppia

19 gennaio 2022 a

Da due giorni, impazza il gossip. Anzi, non si tratta di gossip ma di una certezza: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di relazione e otto di matrimonio, si sono lasciati. Lo hanno rivelato con un comunicato stampa diffuso dall'Ansa. Poche righe con cui confermavano le indiscrezioni degli ultimi tempi (i due infatti avevano trascorso le vacanze di Natale da separati e la circostanza non era fuggita).

E insomma, quando si parla di "gossip che impazza" ci si riferisce alle indiscrezioni sulla loro rottura: cosa c'è dietro? Cosa è successo? Addirittura, ora si vocifera - indiscrezione rilanciata da Dagospia - di un ritorno di fiamma tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, lo storico ex con cui ha avuto la sua prima figlia, Aurora.

Ad indagare ci si è messo anche il Corriere della Sera, che ha fornito dettagli importanti: la storia si sarebbe incrinata durante il primo lockdown, quello del 2020. La serrata avrebbe avuto pessime conseguenze sulla coppia, così come è accaduto in molte case degli italiani. Fino al lockdown, l'amore era "bello e litigarello", ma era amore. Ma la serrata e le costrizioni che ha imposto avrebbe cambiato gli equilibri: la coppia, insomma, non sarebbe più riuscita a trovare una mediazione, un punto d'incontro.

Ne è seguito un progressivo allontanamento, il coltivare interessi diversi, dunque il Corsera riferisce di alcune frizioni per "scelte lavorative ed amicizie non condivise". Insomma, un percorso, una crisi durata un anno e mezzo e culminata nel comunicato stampa di poche ore fa, con cui è stata scritta la parola "fine" alla loro storia d'amore.

