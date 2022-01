Belen Rodriguez, "non è mai troppo tardi": che uomo vuole, la più intima umiliazione per Antonino

20 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez è vista più volte ultimamente con Stefano De Martino. Un ultimo post sibillino della Rodriguez lascia aperta ad ogni ipotesi: "Riprendere un sogno perché non è mai troppo tardi”. Nel frattempo poi dal parrucchiere pubblica un altro post anche questo che lascia pensare che ci siano dei cambiamenti nella sua vita: "E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con le quali diventare migliori. Per quando innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o su troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle”, continua il post della showgirl argentina.

"Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”, continua a scriver4e scatenando la curiosità di molti dei suoi follower. Molti infatti si chiedono se è davvero lui il sogno a cui allude Belen Rodriguez oppure è solo nei desideri di alcuni fan della Rodriguez,

Certo è che Belen Rodriguez e Stefano De Martino non parlano apertamente della cosa, ma si lasciano paparazzare e di questo sono consapevoli: di alimentare voci. Nel frattempo il gossip impazza, fino alla prossima foto o al prossimo post.

