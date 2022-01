Belen Rodriguez, fuga dalla quarantena per una notte di passione: la foto che la incastra, ora si capisce tutto

20 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si ritrovano ancora. Per l'ex compagno la Rodriguez scappa addirittura dai figli. Come mostra in esclusiva il settimanale Oggi. L'argentina era in quarantena dopo il rientro dalle vacanze, ma ha deciso di passare una serata intera con il suo ex marito Stefano de Martino. E così, nonostante lei abbia appena confessato al figlio di essere single, fa di nuovo coppia non si sa anora in che veste con l'ex. Visto che De Martino è andato a prenderla all’aeroporto.

Oggi pubblica tutte le fotodi Belen Rodriguez mentre, sabato scorso, entra a tarda sera nella casa milanese dell’ex marito Stefano De Martino. La coppia esce dalla abitazione alle 2 di notte, per portare il cane a passeggiare nel parco lì vicino. Secondo il settimanale sarebbe un ritorno di fiamma dopo la fine della storia di Belen con Antonino Spinalbese, padre della sua piccola Luna Marì.

Di certo la showgirl ha violato la quarantena per vedere Stefano De Martino e trascorrere alcune ore con lui, Belen Rodriguez non ha rispetto infatti l’isolamento fiduciario di 5 giorni cui era tenuta dopo il ritorno dall’Uruguay. "E il suo scendere per una passeggiata notturna con ciabatte infradito e abiti diversi da quelli indossati all’ingresso fanno pensare a una vera storia sentimentale", scrive il settimanale Oggi.

