Belen Rodriguez, fuori il seno: completamente nuda nella vasca, il video-bomba del bagno a mezzanotte

Belen Rodriguez si è mostrata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram mentre è completamente nuda nella vasca per il consueto bagno di mezzanotte. La showgirl argentina è seduta, con le ginocchia che a malapena le coprono il seno ma lasciando vedere quanto basta per far impazzire i suoi follower che di sicuro davanti a queste immagini avranno perso il sonno. E poi ci sono le luci soffuse delle candele, una sensazione di relax e di sensualità.

Ad un certo punto Belen, finito il bagno, dice: "Ora leviamo il tappo. Così ho smesso di bruciarmi". Poi si avvicina al cellulare per fermare il video e ammiccante dà la buonanotte a tutti quelli che la stanno guardando. Ma attenzione perché all'improvviso si sentono dei passi in casa, la Rodriguez chiede: "Chi è?". Ma la storie si interrompe lì. Non sapremo, al meno per ora, chi era nell'appartamento di Belen e perché la stava raggiungendo nella sala da bagno.

Intanto il gossip impazza. Sono tutti pronti a scommettere che archiviata la storia d'amore con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez tornerà tra le braccia di Stefano De Martino, padre del loro bimbo Santiago.

