Chiara Ferragni, occhio al dettaglio sul viso: cosa spunta nella foto, sconcerto totale

22 gennaio 2022 a

a

a

C'è un dettaglio sul volto di Chiara Ferragni che non passa inosservato ai tanti ammiratori e che, spesso e volentieri, è oggetto di critiche. Stiamo parlando delle sue sopracciglia e dell'ultimo scatto condiviso su Instagram. Qui l'influencer moglie di Fedez si mostra in primo piano con le sopracciglia "sbarazzine". Una scelta che non trova d'accordo i fan.

Valentina Ferragni a tavola, là sotto... Tutto sbottonato, come beccano la sorellina di Chiara | Guarda

"Comunque Chiara, questa cosa di pettinare le sopracciglia all’insù ti sta sfuggendo di mano…", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Ciao Chiara sei super bella .. se vuoi un filler sn un medico estetico". E ancora: "Scusa farti meglio le sopracciglia con tutti i soldi che fate non riesci ho e la moda che si fa a Cremona".

Anello nuziale sparito. E sui social... Fedez e Chiara Ferragni, indiscrezioni rovinose: gossip-terremoto

Insomma, il look della Ferragni piace, ma le sue sopracciglia un po' meno. Eppure l'influencer non è l'unica a mostrarsi più casual, anche sul volto. Come lei sono migliaia di star. Tutte ovviamente super famose. Intanto la diretta interessata pensa al lavoro. Tra le ultime novità, quella che la Ferragni ha deciso di far posto a un fondo di private equity nel capitale di Fenice, la società che produce il brand che porta il suo nome. E il successo è garantito.

Fedez è sparito. Panico tra i fan: accuse rovinose a Chiara Ferragni. Girano certe foto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.