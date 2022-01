Con il corpetto e gli slip sexy. La riconoscete? È una famosa ambasciatrice: su di lei queste foto impressionanti

22 gennaio 2022 a

Rihanna senza freni. La cantante, dopo lo scatto in calze a rete, ne pubblica un altro che manda letteralmente in tilt i fan. Rihanna infatti si fa immortalare con tanto di corpetto sexy e slip a vita alta. Il tutto senza mai dimenticare il tocco finale di stile: i tacchi alti. La cantante sembra avere una vera e propria passione per le scarpe dalle altezze mozzafiato. Negli altri scatti, in lingerie bordeaux, e un corpetto in tinta che, di fatto, la lascia completamente nuda, si vedono i suoi amatissimi tacchi a spillo.

Ma Rihanna non è solo bellissima. La cantante è anche impegnata nel sociale, tanto che nel 2018 2018 Mia Mottley, primo ministro di Barbados, ha nominato la cantante ambasciatrice straordinaria, affidandole la responsabilità di promuovere il sistema educativo, il turismo e gli investimenti per l'isola.

D'altronde la stessa Rihanna è nata alle Barbados. Qualche tempo fa, per festeggiare l'indipendenza dell'isola, la cantante e modella ha sfoggiato un vestito arancione. Anche per quell'occasione Rihanna ha mostrato tutta la propria sensualità, al punto da sollevare diverse critiche. Il motivo? Sotto al vestito la cantante non indossava il reggiseno e questo faceva intravedere il seno. Una scelta azzardata, a detta di molti, visto l'evento ufficiale.

