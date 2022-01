Albano Carrisi e Loredana Lecciso, "superato il concetto di coppia". L'indiscrezione impensabile e privatissima

Francesco Fredella 24 gennaio 2022 a

Loredana Lecciso e Albano Carrisi. E viceversa. Una coppia unita, solida, che si ama. Adesso, la showgirl di Cellino - che da pochi giorni è tornata iscritta all'Ordine dei giornalisti - confessa: “Abbiamo superato il concetto di coppia”. L'intervista arriva dal settimanale Vero Tv. Di lei, intanto, si parla per una partecipazione all’Isola dei Famosi, ma a quanto pare avrebbe rifiutato la proposta. “Me l’hanno chiesto, ma l’ho già fatta. Mi è piaciuta tantissimo perchè è un’esperienza fortissima. A dire il vero non ho ancora detto no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Se fosse, vorrei che Jasmine la facesse da sola, affinché abbia un sapore differente”.

Poi Loredana parla del rapporto di coppia e dice: “Dopo una certa età si usa più la testa dell’istinto”. Anche Al Bano, ultimamente, ha detto di essere sposato mentalmente con la Lecciso: si tratta di un legame profondissimo. “Perché siamo due entità che si rispettano e si vogliono bene, a prescindere da tutto il resto”, ribadisce la Lecciso.

A Cellino, qualche settimana fa, è arrivato il Covid con Al Bano positivo. Ora è negativo, sta bene grazie alle tre dosi di vaccino. “Sono un po’ preoccupata. Siamo in simbiosi e su questo non abbiamo mai discusso. Abbiamo passato le feste tutti insieme a Cellino San Marco”, racconta ancora. "Ho fatto la terza dose, siamo nelle mani del vaccino, più di quello non possiamo fare. Non riesco a immaginare una data in cui tutto questo potrà finalmente essere solo un brutto ricordo”.

