Michelle Hunziker, la separazione e... Belen Rodriguez? Un incrocio clamoroso: girano voci pazzesche

“Prenderà parte allo spettacolo prodotto da Ballandi Multimedia anche Belen Rodriguez", così il sito Tv Blog racconta la nuova avventura professionale di Michelle Hunziker. Adesso è pronta per un nuovo show. Solo pochi giorni fa la showgirl svizzera è finita su tutti i giornali per la rottura improvvisa con il marito Tomaso Trussardi: una nota dell'Ansa ha raccontato la fine di un amore lungo dieci anni.

Alla Hunziker, una vera e propria professionista della tv, viene affidato un programma unico: si tratta di un "one woman show" in prima serata su Canale 5. E, come riferisce Tv Blog, ci sarà anche Belen Rodriguez: "Si tratterà di una rara ospitata in televisione, a pochi mesi dalla conclusione dell’ennesima edizione di successo di Tu sì que vales…”. Per la showgirl argentina e la conduttrice svizzera si tratta quindi di un ritorno in televisione insieme dopo diversi anni. “Nel 2016, infatti, Belen ha affiancato proprio Michelle alla conduzione di Striscia la notizia, sempre su Canale 5…”, ricorda Tv Blog.

Secondo le ultime indiscrezioni la Hunziker tornerà in tv mercoledì 16 e 23 febbraio. Manca ormai pochissimo e a Mediaset si sta lavorando sodo per la preparazione della puntata. Oltre alla Rodriguez, sempre secondo rumors, potrebbero arrivare anche Maria De Filippi e Pio e Amedeo. Si tratta, ovviamente, solo di una parte degli ospiti. Pare che il Biscione abbia deciso di puntare molto su Michelle, amatissima dal pubblico di ogni età.



