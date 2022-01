Michelle Hunziker compie gli anni? E Tomaso Trussardi commenta così: clamoroso dopo il divorzio

24 gennaio 2022 a

Michelle Hunziker taglia il traguardo dei 45 anni. Tomaso Trussardi, con cui la Hunziker ha vissuto una lunga storia d’amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un comunicato congiunto, Michelle e Tomaso hanno reso noto di essersi lasciati. Nonostante ciò, Trussardi, è stato uno dei primi a fare gli auguri all’ex moglie, scrivendo un post pubblicato tra le sue Stories Instagram.

“Happy Birthday a una fantastica donna”. Così con uno scatto in cui si vede Michelle con il cane Odino e le due figlie Sole e Celeste. Il messaggio di Trussardi rivela indirettamente anche altre curiosità: l’addio con la Hunziker non dovrebbe essersi consumato in modo burrascoso; inoltre, con quel ‘fantastica' ha fatto intendere che nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea la stima per l’ex moglie non si è dileguata.

Una storia durata undici anni. All'epoca lei aveva 35 anni e lui 29. Due anni dopo l'inizio della loro relazione è nata Sole, il 10 ottobre 2013, esattamente un anno dopo, il 10 ottobre 2014, Michelle e Tomaso sono convolati a nozze. L'8 marzo 2015 è nata Celeste, la loro secondogenita. Il desiderio di avere un terzo figlio non si è mai realizzato. La coppia si lascia a gennaio del 2022, a pochi giorni proprio dal 45esimo compleanno di Michelle.

