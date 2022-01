Charlene di Monaco, oggi il più drammatico dei compleanni: voci da incubo dalla clinica in Svizzera

25 gennaio 2022 a

a

a

Oggi, martedì 25 gennaio, Charlene di Monaco compie 44 anni. Forse, il compleanno più triste della principessa triste, festeggiato lontano da casa e dai suoi figli, lontano da Palazzo Grimaldi, e lontano dal principe Alberto, ammesso che quest'ultima distanza sia quella che davvero le crea dei patemi.

"Quanti chili è arrivata a pesare". Charlene di Monaco, un tracollo drammatico: indiscrezioni terrificanti

Già, Charlene Wittstock è ricoverata in Svizzera da inizio novembre, un ricovero iniziato giusto pochi giorni dopo il suo ritorno nel principato dopo gli otto mesi trascorsi in Sudafrica.

Le condizioni di Charlene restano avvolte dal mistero, mentre fioccano indiscrezioni sui siti e i giornali di tutto il mondo. Le ultime, rilanciate alla vigilia del compleanno dal sito royalcentral.co.uk, erano drammatiche: si dava conto di un tracollo fisico, di una Charlene arrivata a pesare soltanto 46 chilogrammi.

"Sottoposta a pressioni enormi". Fuga di notizie a Monaco, come hanno rovinato la vita a Charlene: una storia orribile?

E così, ecco che pur non confermate filtrano ulteriori indiscrezioni relative a un nuovo slittamento del suo ritorno a Palazzo Grimaldi, che poco dopo Natale veniva dato per imminente, entro la fine di gennaio, in modo da poter prendere parte alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato. Niente da fare, Charlene deve ancora fare i conti con le cure per un malessere fisico e psichico di cui soffrirebbe da tempo. Il tutto in una esclusiva clinica che, stando a rumors, costa 130mila euro a settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.