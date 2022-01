Michelle Hunziker, la rovinosa reazione dopo gli auguri di Tomaso Trussardi: è finita in disgrazia?

25 gennaio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker ha compiuto 45 anni. Nella giornata di lunedì 24 gennaio la conduttrice di Canale 5 ha ricevuto una sfilza di auguri sul suo profilo Instagram. Tra questi non è passato inosservato il messaggio dell'ex marito Tomaso Trussardi. Nonostante l'annuncio recente della separazione, l'imprenditore ha voluto omaggiare la showgirl con un dolce messaggio sui social: una fotografia di lei su una chaise longue in compagnia di Odino, il cane della coppia, e il commento "una donna stupenda".

"Ha creato un problema". Hunziker-Trussardi, la rottura? Indiscrezioni clamorose su Eros Ramazzotti: si dice che...

Eppure, qualcosa ha fatto insospettire i più maliziosi. La Hunziker ha infatti ripostato su Instagram i messaggi delle persone a lei più vicine. Tra le sue Stories ha ripubblicato gli auguri dell’amica del cuore Serena Autieri, quelli di Laura Barenghi (donna che le cura il Make Up), quelli che le hanno fatto da Radio Rtl 102.5. E ancora, quelli di Tv Sorrisi e Canzoni, di Belen Rodriguez, di J-Ax e di Anna Tatangelo, entrambi al suo fianco nel programma All Together Now.

Michelle Hunziker, ritorno dall'ex Ramazzotti? Con chi hanno paparazzato Eros: inequivocabile

Non c'è traccia invece di una condivisione degli auguri di Trussardi. Michelle si è limitata a ripubblicare solo la foto sulla chaise longue con il tag di Odino. Tagliati completamente gli auguri dell'ex marito. Una svista o sotto c'è qualcosa di più? Che la Hunziker sia arrabbiata per qualcosa? Sono le domande che si fanno in tanti. Proprio in queste ore è tornato alla carica il nome di Eros Ramazzotti. I due sembrano essersi riavvicinati dopo la rottura della Hunziker da Trussardi. Ma nessun ritorno di fiamma, solo stima e amicizia.

"Mi corazzo per battaglie future". Hunziker ferocissima, bomba su Trussardi dopo la separazione: questa foto... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.