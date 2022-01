Fedez, "ci avete mai pisciato?". Raccapricciante domanda a Chiellini, lui risponde così: il gelo

26 gennaio 2022 a

“Avete mai pisciato in campo?": Fedez ha posto questa domanda piuttosto raccapricciante a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ospiti speciali del suo podcast, "Muschio selvaggio". "Mentre corri non ti scappa, la fai prima di entrare in campo", hanno spiegato i due difensori della Juventus. Che poi hanno rivelato un retroscena: "Un nostro compagno a metà di un primo tempo mi fa: ‘Oh Leo, controllami se dietro mi si vede marrone perché mi sto ca**ndo sotto".

Tornando alla domanda, poi, i due hanno continuato: "Come fai? Eh, te lo tieni. Raramente è capitato che qualcuno abbia fatto uno scatto nello spogliatoio e poi sia tornato indietro”. Piccante, invece, la domanda successiva: "Ma fare il calciatore, fa scop*** di più?”, ha chiesto Fedez. E Chiellini ha risposto: "Ora sia io che Leo siamo sposati, ma prima eravamo single. Guardami: io sono brutto come la fame, eppure ti dico di sì. Il calcio aiuta eccome”.

Parlando degli Europei, invece, i due hanno spiegato quanto sia stato difficile mettere da parte le emozioni durante ogni partita. Nello specifico, hanno detto che spesso la forza per affrontare un rigore decisivo può arrivare proprio dai tifosi avversari: "Apparentemente sembra controproducente, ma in realtà nulla ci ha gasato quanto i tifosi spagnoli e inglesi mandarci a quel paese quando dovevamo calciare un rigore", ha confessato Bonucci.

