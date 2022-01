Michelle Hunziker, il dramma in una foto: con chi beccano Tomaso Trussardi dopo la rottura. Scoop-Signorini, ora si capisce tutto

26 gennaio 2022 a

Tomaso Trussardi in compagnia di una ragazza bionda che non è Michelle Hunziker. È questo il gossip che impazza dopo la separazione della coppia ufficializzata qualche giorno fa. A immortalare l'imprenditore in compagnia durante una settimana di relax a Cortina d'Ampezzo è il settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha svelato anche l'identità della donna misteriosa accanto a Tomaso.

Stando a quanto si legge, Trussardi è stato invitato nel lussuoso chalet da Elisabetta Franchi. I due hanno stretto amicizia proprio durante i mesi della pandemia. Ma a girare intorno al ragazzo sarebbe però l'assistente della Franchi. A quanto pare - fa sapere Chi - la diretta interessata farebbe parte del giro di conoscenza dell’imprenditore già da qualche tempo si vociferava di una certa simpatia.

A far scoppiare la coppia Hunziker-Trussardi secondo il settimanale ci sarebbero diverse discussioni da far ricondurre al periodo del lockdown. Complice, rivelano, anche una crisi professionale di Tomaso dovuta al Covid che non avrebbe fatto altro gettare benzina sul fuoco. E così Michelle si sarebbe allontanata. "Aurora non ne poteva più di vedere la madre soffrire", scrive il magazine di Signorini, spiegando che la figlia si sarebbe confidata con gli amici più stretti sulle tensioni che si respiravano in casa.

