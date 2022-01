Michelle Hunziker-Trussardi, Aurora Ramazzotti-choc: "Non ne posso più di vederla soffrire", dramma in famiglia

26 gennaio 2022 a

a

a

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi continua a tenere banco nel mondo del gossip. Adesso il settimanale Chi rivela quale sia stata la reazione di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, alla separazione. La giovane influencer avrebbe confidato ai suoi amici che "non poteva più vedere sua madre soffrire" e che quindi questa per lei "era la scelta più giusta".

Hunziker, il dramma in una foto: con chi beccano Tomaso dopo la rottura. Scoop-Signorini, ora si capisce tutto | Guarda

Ci sarebbe, poi, anche un retroscena riguardante il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza. Stando alle voci riportate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, il ragazzo "avrebbe dovuto iniziare a lavorare proprio per Tomaso”. Alla fine, però, il progetto non sarebbe andato in porto. Inoltre, c'è da sottolineare che - pur essendo arrivata come un fulmine a ciel sereno - la separazione tra Trussardi e la Hunziker, in realtà, era già diventata un sospetto tra i fan e seguaci della coppia.

"Nessuno sa cosa è successo, ma...". Rottura Hunziker-Trussardi, la bomba di Vittorio Feltri: ora si capisce tutto

Sui social, infatti, non c’era più alcuna foto che li ritraeva insieme e la Hunziker non usciva più con l’autista del marito, ma con il taxi. Al compleanno di Aurora, poi, Trussardi non sarebbe stato nemmeno invitato. Non si conoscono, comunque, i reali motivi che li hanno portati a chiudere la loro lunga storia d’amore. Pare, però, che ad alimentare il tutto ci sia stata la crisi lavorativa di lui, causata dal Covid.

Michelle Hunziker, la rovinosa reazione dopo gli auguri di Tomaso Trussardi: è finita in disgrazia? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.