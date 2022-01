Belen Rodriguez, nel cuore della notte... paparazzi sotto casa, i dubbi stanno a zero? Nuovo amore super-vip

26 gennaio 2022 a

Dopo l'ufficializzazione della fine della storia con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è finita di nuovo nel mirino dei paparazzi. Prima le foto rubate con Stefano De Martino, suo ex marito, e poi quelle con l'attore Michele Morrone, suo amico. Quest'ultimo avrebbe fatto visita alla showgirl a Milano e, stando al settimanale Chi, tutti gli incontri sarebbero avvenuti dopo cena. La rivista rivela che l’attore avrebbe lasciato la dimora di Belen a tarda notte.

L’ultimo incontro con Morrone risalirebbe alla scorsa settimana. Domenica 23 gennaio, invece, la showgirl e conduttrice argentina avrebbe visto Andrea Iannone, suo ex fidanzato, con cui ha vissuto una lunga storia d'amore dal 2016 al 2018. Si sarebbe imbattuta nel motociclista dopo essere andata a fare colazione insieme ai suoi amici e ai suoi figli.

Dopo essersi visti, i due non si sono evitati, anzi si sono scambiati un abbraccio caloroso. Nonostante la loro relazione sia finita ormai da tempo, tra lui e lei la stima e l’affetto sono rimasti immutati. Lo ha dimostrato lo stesso Iannone pochi giorni fa quando, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha avuto solo belle parole per l’ex. L’unico di cui non si avrebbe più traccia è proprio Antonino Spinalbese: che la frattura sia ormai insanabile?

