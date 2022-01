Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti: "A chi vorrei affidarla". Le prime clamorose parole dopo la separazione

26 gennaio 2022 a

Continua a far chiacchierare la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo l’annuncio dell’addio qualcuno ha parlato di un riavvicinamento tra la conduttrice Mediaset e il suo primo marito, Eros Ramazzotti. I due sono rimasti sempre in contatto per il bene della figlia Aurora, che oggi ha 25 anni. Il cantante ha ufficialmente smentito i gossip di un ritorno di fiamma con l’ex moglie su Instagram. In una storia ha ribadito di essere single da tempo.

“Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, Eros Ramazzotti nel 2019 ha chiuso il suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Stessa sorte toccata a Michelle, che da Trussardi ha avuto le piccole Sole e Celeste.

“Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”, ha spiegato in una intervista a Oggi.

