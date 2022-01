Elodie, la toccante confessione sull'addio a Marracash: "Non riuscivo a pensare a me e lui..."

Francesco Fredella 27 gennaio 2022 a

Storia finita? Si volta pagina? Tra Elodie e Marracash pare che non sia arrivata la parola fine, ma adesso la cantante ne parla al settimanale Grazia facendo chiarezza con un colpo di scena. “Come va tra noi due? Posso dire che è tutto molto stimolante, però molto faticoso. Il nostro mestiere crea degli alti e dei bassi. Poi noi siamo tanto diversi. Io sono molto più leggera. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi. Avere dei figli? Per adesso no perché la realtà è che non accetterei di essere deludente. In verità ho un po’ di paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile“, dice.

Tempo fa Dagospoa aveva parlato di rottura, ma il rapper ha smentito. Elodie parla della sua storia con Marracash. E dice: “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo“.

A quanto pare Elodie non era pronta a mettere su famiglia. “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”, rivela ancora a Grazia. Insomma le sue parole non lasciano spazio a doppie interpretazioni dopo le prime avvisaglie di crisi.

