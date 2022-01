Fedez e il divorzio da Marcell Jacobs? Soldi (e parecchi), indiscrezioni dai piani altissimi della finanza

27 gennaio 2022 a

La querelle legale tra Fedez e Marcell Jacobs agita i social, dove entrambi (sia pure in maniera differente) sono personaggi molto seguiti, ma non certo né il sonno né le finanze del rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia. Secondo quanto riportato dal Tempo da Andrea Giacobino, nella sua rubrica "Poltronissima", il marito di Chiara Ferragni, musicista, influencer, manager e imprenditore, "non lascia ma raddoppia la sua partnership con la società quotata Be controllata da Carlo e Stefano Achermann".

Secondo quanto riporta il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, è stato da poco depositato "il progetto di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della Dream of ordinary madness (Doom) a favore della nuova Be World of Wonders". Nel complicato intreccio finanziario dell'impero di Fedez e Ferragni, la Doom era nata nel 2020 ed era controllata al 51% dalla Be e per il restante 49% dalla Zdf di Fedez. Tra le sue attività, la gestione e promozione sui social di sportivi ed esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui proprio Jacobs, il campione olimpico di Tokyo 2020 nei 100 e nella 4x100, la più grande sorpresa sportiva di tutto il 2021. Insieme all'azzurro di origine texana, era coinvolta nell'accordo anche la sua compagna influencer Nicole Daza.

La Doom "ha chiuso il 2020 con 7 milioni di ricavi e un utile di 595mila euro interamente accantonato". Dopo la scissione, la "newco" "estrae da Doom un valore netto patrimoniale di 620mila euro" e avrà "attività per 647mila euro che consistono quasi esclusivamente in 646mila euro di crediti". "Il contratto di esclusiva con Fedez - si legge nel progetto dell'operazione, come riportato dal Tempo - relativamente alle attività afferenti possibili rapporti commerciali con società o brand del settore assicurativo, bancario e finanziario" comporta anche "un diritto esclusivo concesso alla newco di ricercare e proporre accordi relativi ai suoi artisti e talent (diversi da Fedez) anche futuri, per eventi, formati o brand appartenenti ai settori riservati". Nel portafoglio non ci sarà però Jacobs, che ha deciso di recedere unilateralmente dal contratto con la società di Fedez alla ricerca, è l'accusa dello staff del rapper, di un contratto più vantaggioso per sfruttare il boom sportivo dei Giochi. Per questo però Fedez ha deciso di portare in tribunale il velocista azzurro.

