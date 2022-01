Madonna, pizzo trasparente e mini slip: lato B in primo piano. La foto-scandalo, rovinosi sospetti sul gluteo

28 gennaio 2022 a

Pizzo trasparente e slip minuscoli: Madonna fa impazzire fa e tutto il web con alcuno scatti da censura. Una provocazione artistica quella della popstar americana, che su Instagram si ostina a non perdere il gusto di infrangere ogni tabù.

Lo spunto, per la verità, è un grande classico: l'accoppiata donne e motori, che farà felici tanti maschietti. "Problemi con l'auto", è l'ironica didascalia a una foto in cui l'autrice di Like a virgin e Frozen mette in mostra un Lato B "a panettone". Formoso, tondeggiante, tonicissimo. Addirittura troppo, sussurra qualcuno, suggerendo l'ipotesi di un (clamoroso) ritocchino ai glutei. Le foto sono lì da vedere, e a questo punto il giudizio spetta a ciascun follower.

Già nelle ultime settimane non erano mancati commenti sarcastici a qualche suo video piuttosto ardito, di questo tenore: "Oddio quell'orribile c...o finto". E forse per rispondere ai più maliziosi, Madonna ha deciso di giocare pesante. L'orgoglio è però quello di sempre: nessuna conferma o smentita sulle voci di ritocco chirurgico, ma una citazione da un suo celebre film degli anni 80, Cercasi Susan disperatamente: "Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno". E poi, per togliere ogni dubbio: "Ho piena libertà sul mio corpo, come chiunque altro". Così parlò (anzi, scrisse) Miss Ciccone. E chi vorrà intendere, intenderà.

