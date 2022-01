Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi attacca Eros Ramazzotti: "A letto con lui non rideva? Stia al suo posto"

29 gennaio 2022 a

a

a

Tomaso Trussardi parla della separazione da Michelle Hunziker in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. E lancia una frecciata all'ex marito della showgirl svizzera, Eros Ramazzotti. "È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c'è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po' genere Al Bano e Romina", premette il rampollo della famiglia Trussardi.

"Lei? La nipote del famosissimo stilista". Dramma-Hunziker, altre voci su Trussardi: chi è... l'altra

"Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti", attacca Tomaso. "Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: 'A letto con me non rideva'".

"Lo ha fatto per almeno due anni". Dramma-Hunziker, l'ultima soffiata sull'addio a Tomaso: com'era ridotta

Tant'è. Quando ci si separa sono tante le situazioni che possono ferire ma la cosa ha più infastidito Tomaso Trussardi in questo periodo sono state "le voci sui nostri improbabili tradimenti. Non ce ne sono stati". Non c'è nessun'altra donna nella vita di Tomaso, nessun altro uomo nella vita di Michelle. Almeno per ora.

Tomaso, nuova fiamma subito dopo l'addio alla Hunziker? Spunta un video: la bomba dell'ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.