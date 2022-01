Mara Venier a letto con l'influenza? "Evviva il siero sperimentale": il fesso delira e lei lo sotterra, una risposta epica

29 gennaio 2022 a

Mara Venier non le manda a dire. La conduttrice di Domenica In su Rai 1 ha pubblicato una foto in cui la si vede stesa al letto con sciarpa e cappello. A corredo questa didascalia: "A casa leggermente raffreddata, già fatti i tamponi ed è tutto negativo!!!!", così Zia Mara ha rassicurato i suoi seguaci. Non tutti però le hanno mostrato solidarietà e augurato buona guarigione.

Qualcuno tra i suoi follower, presumibilmente un no vax, ha commentato in maniera velenosa: "Covid? Evviva il siero sperimentale!". Epica la risposta della conduttrice: "Vaffan**lo di cuore”, con un cuoricino rosso accanto. Parole che hanno riscosso un gran successo, tanto che il messaggio della Venier è finito pure sulla pagina di Trash Italiano, seguita da ben 4 milioni di persone su Instagram.

Del tutto diverse le risposte date agli altri follower. Un utente, per esempio, le ha chiesto: "Fatto il tampone?”. E lei, che ha sempre la battuta pronta, ha risposto in maniera ironica, scrivendo: “Ne ho fatti 3 di tamponi… non ho più il naso”. A seguire i commenti dei suoi fan più appassionati. Uno ha scritto: "Ti faccio compagnia, un bacio", un altro invece: "Non facciamo scherzi per domenica", facendo riferimento alla sua trasmissione.

