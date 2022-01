Elettra Lamborghini, "illegale": la foto a 17 anni, in mini-bikini. Ecco com'era: irriconoscibile

31 gennaio 2022 a

Elettra Lamborghini apre l'album dei ricordi e sul suo profilo Instagram comincia a pubblicare una serie di foto dal passato mostrando così ai suoi follower come era qualche anno fa e la sua trasformazione da giovane adolescente poco procace a giovane donna dalla bellezza e dalle forme esplosive di oggi. "All'epoca illegale", scherza lei nelle sue Instagram Stories, come didascalia alla foto d'annata.

Come più volte ha ripetuto la sensualissima e ironica ereditiera, non è mai stata fissato con la chirurgia estetica e avrebbe ceduto solo sul seno con un ritocco per ingrandirlo. Per il resto sottolinea che è tutta naturale, naso e glutei in primis.

Di sicuro da giovane il suo décolleté non era generoso come è adesso. Eccola infatti in questa foto in cui Elettra ha 17 anni e indossa un micro-costume che mostra il suo corpo acerbo e già meraviglioso.

Altro dettaglio, il suo corpo era privo di tatuaggi e di pearcing, soprattutto senza quel mega tatto leopardato che le ricopre praticamente tutto il lato b.

