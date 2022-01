Taylor Mega va sulla neve e si mette in bikini: slip rosso fuoco e lato B all'aria. Foto spintissime

31 gennaio 2022 a

a

a

Un weekend a St. Moritz per la sexy influencer Taylor Mega. L’influencer approfitta del sole tiepido che riscalda Saint Moritz per uscire in mezzo alla neve e farsi scattare qualche fotografia mezza svestita in bikini rosso. Soprattutto i follower s complimentano con il fondoschiena.

"Ma zero sesso". Sullo yacht Taylor Mega prende il sole "vestita" così: le foto incendiarie | Guarda

“Mega cambiamento climatico” scrive tra i commenti Stefano Pinto. Le amiche Dayane Mello, Valentina Vignali, Margot Ovani rispondono con l’emoticon del fuoco: L'influencer infatti ha abituato i suoi fan a pose audaci e scorci di pelle nuda davanti all’obiettivo e non importa se fuori la temperatura non permette di sfoderare il bikini, per di più rosso fuoco.

Tacchi a spillo e lato B in mostra senza veli: Taylor Mega da censura in pieno centro, Milano si ferma | Guarda

Al rientro dalla mini-vacanza in montagna si mette davanti allo smartphone e regala inquadrature ancora calienti. In lingerie o in tutina sportiva si muove sinuosa con angolature imperdibili anche in città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.