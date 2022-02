Giulia Provvedi e l'autoerotismo, oltre la censura: "In questo posto...", bollino rosso alle Mauritius

01 febbraio 2022 a

Spinta, anzi spintissima, Giulia Provvedi, che si sta godendo una vacanza da sogno direttamente dalle Mauritius, in un paesaggio da sogn o tra sabbia bianchissima, male cristallino, calde e tanto sole. E la vacanza, la Donatella, la racconta sul suo profilo Instagram, tra video, condivisioni, battute e siumpatia.

E Giulia Provvedi non si sottrae neppure ad alcune domande molto maliziose che arrivano da parte dei suoi follower, in particolare quelle sull'autoerotismo. Insomma, senza nessuna censura. Un seguace, ad un certo punto, le chiede a bruciapelo come mai, a suo parere l'autoerotismo è considerato un tabù: "Per quanto mi riguarda, super favorevole... anzi, se non ci fosse l'autoerotismo qui...", ha aggiunto sorniona lasciando intendere che, forse, il periodo è un po' magro.

Quindi le chiedono se ha mai "sperimentato" l'amore con altre donne: "Ho sempre detto che l'amore non ha sesso", replica secca la Provvedi (e chi ha orecchie per intendere, intenda). Poi, basta con le risposte. Tornano le fotografie dallo scenario mozzafiato in cui si sta prendendo una pausa, il tutto con fotografie ad altissimo tasso erotico e pose provocanti, dove le forme godono sempre di una qual certa centralità. Insomma, la malizia non va ma in letargo...

