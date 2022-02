Charlene di Monaco, l'orrore della donna con cui Alberto la ha sostituita: "Quel che le succede? Il karma..."

01 febbraio 2022 a

Charlene di Monaco è stata sostituita? A vedere gli ultimi eventi pubblici presieduti dal principe Alberto sembrerebbe di sì. La principessa, ancora ricoverata nella clinica svizzera, avrebbe dovuto partecipare alla festa di Santa Devota. Eppure, al suo posto, si è presentata Nicole Coste. L'ex amante del principe, dopo che Alberto ha riconosciuto il loro figlio, è in ottimi rapporti con la famiglia Grimaldi al punto che negli ultimi tempi bazzicherebbe parecchio i palazzi reali.

La Coste ha già partecipato al celebre ballo della Croce Rossa mentre Charlene era in Sudafrica a combattere contro la malattia e ora anche alla celebrazione a cui avrebbe dovuto prendere parte la principessa. Che sia una provocazione? D'altronde non sono nuovi i dissapori tra le due. Diversi tabloid infatti parlavano di un clima tesissimo, con Charlene che mal sopporterebbe la rivale.

Il sentimento però sembra reciproco. "Non mi interessa cosa le succede. Perché dovrei preoccuparmene? Tutto ciò che accade oggi alla Principessa è il risultato del karma", ha detto Nicole intervistata da LC News. Tempo fa l'ex amante di Alberto aveva accusato Charlene di trattare male il figlio dei due, scatenando l'ira del principe. "Quello che ha dichiarato Nicole è stato decisamente inappropriato. Non nego che scoprirlo mi ha reso furioso", aveva commentato. Ora però tutto sembra acqua passata e l'unica arrabbiata per quanto starebbe accadendo sarebbe Charlene.

